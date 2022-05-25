Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu

25.05.2022 18:00

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Çiftçilerimiz yeter ki üretsin, eksin, diksin devletimiz sonuna kadar arkanızda.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Çiftçilerimiz yeter ki üretsin, eksin, diksin devletimiz sonuna kadar arkanızda. Sizleri ve bizleri birtakım korkulara sürüklemeye çalışanlar var." dedi.

Gizligider, önce Belediye Başkanı Evren Dinçer'i, ardından Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Gizligider ve beraberindekiler, Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen 6. Uluslararası

Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı.

Gizligider, konuşmasında, Bakanlık olarak suda yüzen balıktan gökte uçan kuşa kadar her şeyden sorumlu olduklarını söyledi.

Bu kadar geniş bir alanı Türkiye'nin başarılı bir şekilde yönettiğini belirten Gizligider şöyle konuştu:

"Türkiye olarak son yıllarda neredeyse ortalama 5-6 kat büyüdük. Avrupa'da birçok alanda üretim anlamında birinciyiz. Ancak halen yapmamız gereken işler var. Artık nitelikli büyümeye geçeceğiz. Özellikle geçen 2 yıl yaşadığımız salgın sürecinde üretimin ne kadar önemli olduğunu anladık. Artık üretmezseniz yoksunuz. Paranız olsa da alamıyorsunuz, önce üreteceğiz. Dünyanın en büyük teknoloji devletleri Afrika'dan ve başka yerlerden arazi satın alıyor. Yani bu demek oluyor ki düşünmek için bile önce tok olacağız. Önce kendi topraklarımıza hakim olacağız ve bunları verimli kullanacağız. Yeni dönemde inşallah tarımla teknolojiyi çok sık şekilde zikredeceğiz."

"Türkiye son 20 yılda birçok alanda yaklaşık 6 kat büyüdü"

Gizligider, 2023'te çiftçinin belirli ürünlerini garantiye alacaklarını ifade etti.

Bu modelin bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığını vurgulayan Gizligider şunları kaydetti:

"Yani çiftçi garanti olarak ne kadar kazanacağını bilecek. İniş çıkış dalgalanmaları neticesinde zarara uğramayacağını bilecek. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin, eksin, diksin devletimiz sonuna kadar arkanızda. Sizleri ve bizleri birtakım korkulara sürüklemeye çalışanlar var. Bizim buğday noksanımız değil fazlamız var. Bizim et noksanımız yok et fazlamız var, şeker noksanımız yok fazlamız var. Türkiye sadece kendi kendine yeten bir ülke değil. Türkiye tarım ihracatında da çok önemli bir ülke. Türkiye son 20 yılda bir çok alanda yaklaşık 6 kat büyüdü."

Vali Aydoğdu ise Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her yerindeki evlerde ve sofralarda Aksaraylı çiftçilerin ürettiği ürünlerin yer aldığını söyledi.

Aksaray'ın, tarımsal üretimde Türkiye'nin zirve illerinden birisi olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Bu zirve yürüyüşü hızla devam edecektir. Fuarımızda çiftçilerimizin alet ve makine üreticileri, tohum ve gübre, hayvancılık ekipmanları, alternatif enerji ve gıda sektöründeki bütün gelişmeleri görebilecekleri bir alan oluşturuldu. Burada amacımız, çiftçilerimizin modern tarım, alet ve ekipmanlarıyla tanışmaları, geleneksel tarımı teknolojiye entegre edecek, işlerinde kolaylık sağlamak ve emeklerini değerli kılmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gizligider, Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Dinçer, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve STK temsilcileri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu - Son Dakika


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