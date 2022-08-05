Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

05.08.2022 10:21

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sevindiren gelişmeyi açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişçi, ödeme kapsamında 60 milyon 516 bin 754 TL'nin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Gıda sorununun dünya genelinde ciddi bir boyut almasının ardından Türkiye de tarıma yönelik desteklerini artırdı. Bu destekler arasında en önemlilerinden biri olarak 'tarımsal destek ödemeler'i görülüyor.

BAKAN KİRİŞÇİ GÜZEL HABERİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemeleriyle ilgili güzel haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kirişçi, "60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişçi'nin ayrıca paylaştığı tablo ise şu şekilde:

Tam 60 milyon 516 bin 754 TL hesaplara yatırılacak! Bakan Kirişçi güzel haberi verdi
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Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika


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