Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeleri Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yumaklı, çiftçilere ve üreticilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

24.08.2024 10:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Çiftçilerin 2024 yılındaki üretimleri için verilecek desteklerin, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıklanan son destek kararı olduğuna da dikkati çeken Yumaklı, "Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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