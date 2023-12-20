Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında 7 bin 158 yeni personel alacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre; aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel ile 1500 tarım işçisi ve 158 uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın önceki gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, 1500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli personelin alımı, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

DİĞER ALIMLAR

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi ise, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. 657 sayılı Kanunun Ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak. 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

BAKAN YUMAKLI: İNSAN KAYNAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan Yumaklı, "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "7 bin 158 kadronun hem bakanlığımıza hem de teşkilatımıza katılacak arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.