Tarım ve Orman Bakanlığı belgeli personelle toplanan çiğ süte 0,3 ek destek verecek - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı belgeli personelle toplanan çiğ süte 0,3 ek destek verecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, mesleki yeterlilik belgesine sahip personelle toplanan ve onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan soğutulmuş çiğ süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, mesleki yeterlilik belgesine sahip personel aracılığıyla toplanan ve onaylı işleme tesislerine satılan soğutulmuş çiğ süt için ilave destek ödemesi yapacak.

Bakanlığın Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak.

Üreticinin bu destekten yararlanabilmesi için çiğ süt toplama veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişilerin aldıkları belgenin onaylı örneği, çalıştığı işleme tesisi, toplama merkezi, tarımsal amaçlı örgütler ve üretici tarafından il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle teslim edilecek.

Üreticinin işletmesindeki soğutma tankında soğutulup doğrudan işleme tesisine satılan ya da toplama merkezine getirilen çiğ sütün toplama işlemi, Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kaydedilmiş, "Mesleki Yeterlilik Belgeli Süt Toplama Elemanı" ya da "Mesleki Yeterlilik Belgeli Süt Depolama Sorumlusu" belgelerine sahip personelce yapılacak.

BSKS'ye veri giriş yetkisi bulunan tarımsal amaçlı örgüt ya da il-ilçe müdürlüğü, mesleki yeterlilik belgesiyle ilişkilendirilen soğutma tanklarını üreticiye bildirmekle yükümlü olacak.

Düzenlemeyle, tarımsal amaçlı örgütlerin veya süt işleme tesisinin noter kanalıyla yetkilendirdiği onay belgesine sahip süt toplama merkezlerindeki tank kapasitelerine ilişkin hususlar da belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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