Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi - Son Dakika
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

05.10.2022 09:28
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi.

Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Kaynak: AA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi - Son Dakika

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