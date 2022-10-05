Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi - Son Dakika

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