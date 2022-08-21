DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Kahramanmaraş'taki yatırımları inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Kahramanmaraş'ta inşa çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarını inceledi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akca ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'taki Ceyhan kaynakları ile çalışmaları devam eden Adatepe Sulaması 1. Kısım ve 2. Kısım şantiyelerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Akca, DSİ tarafından 2003-2022 yılları arasında Kahramanmaraş'ta toplam 8 milyar 663 milyon 223 bin 364 liralık yatırım yapılarak 176 tesisin hizmete alındığını ifade etti.

Söz konusu yatırımların Kahramanmaraş için yeterli olmadığını, yatırıma ve proje üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Akca, şunları kaydetti:

"Bugün de ekibimizle incelemelerde bulunduk.Adatepe sulaması 1. kısmın tamamlanması ile 67 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanarak bölgede yapılacak sulu tarımla milli ekonomiye 2022 birim fiyatları ile yıllık 110 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir. Adatepe Sulaması 2. Kısım inşaatımızda da çalışmaların tamamlanması ile de 59 bin 460 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 90 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor."