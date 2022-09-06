"Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor" projesi tamamlandı - Son Dakika
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"Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor" projesi tamamlandı

06.09.2022 16:41
"Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor" projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı ile ilgili Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Tekirdağ Bağları...

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı ile ilgili Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor" projesi tamamlandı.

Projeye dahil olan 26 kadın çiftçiye Şubat ayında; Yüksek Sistem Bağ Tesisi, Terbiye Sistemleri ve Budama ile Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Projenin ikinci faaliyeti çerçevesinde, eğitim faaliyetinde tanıtılan çeşitler Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Semih Yaşasın tarafından katılımcılara yerinde gösterilerek bağbozumu yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'nın yaptığı konuşmalar sonrasında katılımcılara bağbozumunda katılım belgeleri verildi.

Yürütülen projeyle ilgili bağcılık ile ilgilenen kadın çiftçiler, gerçekleşen eğitimlerle tesisinden hasada kadar bağcılığın aşamaları hakkında bilgi sahibi olup, pratik uygulamalar yapma imkanını bir arada bulabildi.

Proje ile kadın çiftçilerin, üzüm yetiştiriciliği konusunda modern üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, öğrenmiş oldukları metotları kendi işletmelerinde uygulayıp, daha yüksek verim ve kalitede ürün almalarının sağlanması ve bağcılıkta yetiştiricilik, budama, bakım, zirai mücadele, hasat gibi işlemlerde daha etkin olmaları amaçlandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Araştırma, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor' projesi tamamlandı - Son Dakika

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