Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmelerinin Denetim Durumunu Takip Etmek İçin Karekod Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmelerinin Denetim Durumunu Takip Etmek İçin Karekod Uygulamasını Başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başladı. Bakanlık, gıdaların üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini kesintisiz sürdürüyor. Tüketiciler, Tarım Cebimde uygulaması üzerinden işletmelerin denetim bilgilerine erişebilir ve güvenilir gıdaya ulaşabilirler.

02.07.2024 12:20
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Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşımı doğrultusunda, gıdaların ilk üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini ülke genelinde kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hayata geçirildi.

Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince, gönüllü olarak, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecek.

Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek.

Uygulamayla, tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

"Tarım Cebimde" uygulamasından denetim verilerine ulaşılabilecek

Gıda işletmecileri, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki menüden "İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayarak uygulamaya dahil olabilecek.

Gerçek kişi işletmeleri için iş yeri sahibinin kimlik ve işletme kayıt/onay numarası, tüzel kişi işletmeleri için de vergi ve işletme kayıt/onay numarası verileri girilip sorgulama yapılarak işletmenin karekod içeren belgesi hazırlanacak.

İşletmeler hazırlanan belgenin çıktısını alarak tüketicilerin görebileceği bir alanda erişime sunabilecek.

Tüketiciler de işletmelerin denetim bilgilerini telefonlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden görebilecek, uygulamanın "Gıda Kontrol" menüsü altındaki "İşletme Denetim Sorgulama" kısmına tıklayıp, ?açılan kamerayı işletme görseli üzerindeki karekoda yaklaştırarak sorgulama yapabilecek.

Tüketiciler yapacakları sorgulamayla işletmelerin, ünvan, adres, kayıt/onay numarası ve işletmenin son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmelerinin Denetim Durumunu Takip Etmek İçin Karekod Uygulamasını Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmelerinin Denetim Durumunu Takip Etmek İçin Karekod Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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