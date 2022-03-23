Son dakika haberi: Bakanlıktan ESK mağazalarında satılan ürünlerin fiyatlarının artışına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakanlıktan ESK mağazalarında satılan ürünlerin fiyatlarının artışına ilişkin açıklama Açıklaması

23.03.2022 13:01
Son dakika haberi: Bakanlıktan ESK mağazalarında satılan ürünlerin fiyatlarının artışına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesiyle ilgili olarak,"Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesiyle ilgili olarak,"Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ESK'nin satış mağazalarında yıllık bazda kıyma ve kuşbaşı satışının 6 bin ton olduğuna ve bu rakamın Türkiye'deki kırmızı et satışının yüzde 1'inin altına karşılık geldiğine işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 liradan, kuşbaşını 92 liradan piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakanlıktan ESK mağazalarında satılan ürünlerin fiyatlarının artışına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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