Tarım Bakanlığı'ndan 'Venezuela'da Tarım' Açıklaması: "Çok Sayıda Tarım Ürününde Dünya Liderliğimiz Devam Etmektedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Venezuela'da buğday üretimi konusundaki eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Türkiye'deki tarımsal üretim sayesinde 85 milyon vatandaş, 5 milyon sığınmacı ve 50 milyon turistin ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği belirtilen açıklamada, Venezuela'da ayrılan ve 'Turkish Land' adı verilen 400 bin hektar alanda tarımsal yatırım yapacağı bildirildi. Açıklamada, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde dünyada liderliğimiz devam etmektedir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tepkiyle karşılanan Venezuela'da tarımsal üretime ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. İngiltere, ABD, İsviçre ve Çin'in de tarım arazisi kiraladığı belirten açıklamada, bunun gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapıldığı savunuldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ziyareti sırasında bu ülkeyle tarım alanında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığı belirtilen açıklamada, "Bu anlaşmalardan biri de 'Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' olmuştur" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÜZDE 70'İ YATIRIMCIYA, GERİ KALAN YÜZDE 30'LUK KISMININ DA VENEZUELA'YA BIRAKILACAK"

"Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilman Castro Soteldo, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye, Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini belirtmiştir. Yapılan teklife göre; Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve 'Turkish Land' olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması ifade edilmiştir. Yatırımcıların elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedilmiştir.

"TÜRKİYE, 85 MİLYON NÜFUSUNUN, 5 MİLYON SIĞINMACININ, EN AZ 50 MİLYON TURİSTİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK DURUMDADIR"

Türkiye, 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunun, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacının ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Türkiye, aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasındadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birincidir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliğimiz devam etmektedir.

"TÜRKİYE KAZAN-KAZAN PRENSİBİ İLE YAKLAŞMAKTADIR"

Türkiye, tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmamakta, aksine kazan-kazan prensibi ile yaklaşmaktadır. Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler, yatırım konusunda Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır. Bu ülkeler, Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye'nin 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması, aklın ve bilimin bir gereğidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir."