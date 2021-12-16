Tarım ve Orman Bakanlığı ve Migros'tan gıda israfı ile mücadele kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Migros, gıda israfıyla mücadelede perakende sektörüne yol göstermek amacıyla "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu"nu hazırladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, kılavuzun lansmanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ile Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur'un katılımıyla gerçekleşti.

Kılavuz, gıda perakendecilerinin operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik önerilerin yanı sıra satışa dönüşmeyen gıdaların kurtarılması ve organik atıkların enerji ve komposta dönüşümü için yapılabilecek örnek uygulamaları içeriyor.

Kılavuzun hazırlanma sürecine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destek verirken, Birleşmiş Milletler Gıda Atık Verileri, FLW ( Gıda Kayıp ve Atık) Standardı ve Consumer Goods Forum tarafından yayınlanan çalışmalar ve farklı gıda perakende kuruluşlarının gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmaları incelendi. Kılavuz sektör için önemli bir rehber niteliği taşırken, işletmelerin başarılı bir gıda yönetim stratejisi oluşturmasına yardım olacak.

Kılavuz, içeriğindeki önemli kaynaklar ve uygulama önerileriyle ülke genelindeki gıda satış noktalarının gıda israfıyla mücadelesine katkı sağlayacak.

-"Gıda israfını azaltmak için paydaşlarımızla toplam 5 adet kılavuz hazırladık"

Açıklamada, lansman toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, şunları kaydetti:

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamızı, 1,5 yılı aşkın bir süredir FAO ile kol kola yürütüyoruz. Bu yolda pek çok paydaşımızın da desteğini aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bugün ise perakende sektöründeki önemli paydaşlarımızla bir aradayız. Bugün, satış noktalarındaki gıda israfını nasıl azaltacağımızı konuşuyoruz. 12 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan Ekonomi Reform Programı Eylem planında gıda kaybı ve israfının önlenmesi konusu da yer alıyor. Bu kapsamda belirlenen eylemlerden bir tanesi, gıda kaybı ve israfını azaltmak için kılavuzlar hazırlanmasıdır. Biz de bu kapsamda, çeşitli paydaşlarımızla toplam 5 adet kılavuz hazırladık. Bugün, gene bu kılavuzlardan bir tanesi olan Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu'nun tanıtımı için bir aradayız. Bu kılavuzun içeriğinde, gıda satış noktalarında, kısaca perakendede gıda israfını azaltacak pek çok bilgi mevcut. Herkesin dikkatle istifade etmesini temenni ediyorum."

"Her yıl dünyada 931 milyon ton gıda israf ediliyor"

Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ise gıda israfıyla mücadelenin önemine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler 2021 Gıda Endeksi verilerine göre her yıl dünyada 931 milyon ton gıdanın israf edildiğini hatırlattı. Bu israfın yüzde 61'inin evlerde, yüzde 26'sının gıda hizmet sektöründe, yüzde 13'ünün ise perakende sektöründe yaşandığını ifade eden Baydur, Migros olarak tüm dünyanın sorunu olan gıda israfıyla mücadeleyi odak konuları arasına aldıklarını kaydetti. Baydur şöyle devam etti:

"Referans niteliğinde çalışmalar hayata geçiriyoruz. Tüm sektörümüzün bu bilinçle el ele vererek gıda israfıyla mücadele etmesiyle ancak gerçek etkiyi yaratacağımızın farkındayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde, Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafıyla Mücadele kılavuzunun hazırlanması için kolları sıvadık. Kendi operasyonlarımızda da aktif olarak kullandığımız uluslararası birçok çalışmadan faydalanarak kılavuzu hazırladık. Tüm gıda perakendecilerinin kolaylıkla takip edeceği bu adım ve yöntemlerle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki 2030 yılına kadar gıda israf oranlarının yüzde 50 azaltımı hedefine hep birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO öncülüğünde, tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik kurulan Gıdanı Koru girişiminin ilk günden bu yana destekçileri arasında yer alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafıyla Mücadele kılavuzu ile de hem geleceğe hem de ekonomiye katkı sağlayacağız."

"Rehber, perakendecilerin gıda kaybı ve israfı sorununu ele almadaki rolünü vurguluyor"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu da çözümlerin hayata geçirmelerini destekleyecek önemli bir araç olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu rehber, perakendecilerin gıda kaybı ve israfı sorununu ele almadaki rolünü vurguluyor. Bu konuda kilit rol oynayabilecek olan perakendeciler, gıda zincirinin diğer aşamalarındaki gıda işletmecileriyle iş birliği yaparak gıdanın değer zincirinde işlenme şeklini etkileyebilirler ve böylece tedarik zincirleri boyunca gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Bu çalışma, sektör oyuncularının, öncelikli alanlarını belirlemelerini ve iyi uygulama ve çözümleri hayata geçirmelerini destekleyecek önemli bir araçtır."