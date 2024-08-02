Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık üreticilerine yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceğini duyurdu. Bu karar ile fındık üreticilerinin gelirleri artacak ve sektörün desteklenmesi hedeflenmektedir.

02.08.2024 11:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Yüksek randımanlı fındığa kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek - Son Dakika
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