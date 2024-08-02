Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık üreticilerine yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceğini duyurdu. Bu karar ile fındık üreticilerinin gelirleri artacak ve sektörün desteklenmesi hedeflenmektedir.
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2.08.2024 13:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verecek - Son Dakika
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