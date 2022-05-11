Tarıma destek 10 kat arttı - Son Dakika
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Tarıma destek 10 kat arttı

11.05.2022 14:52
Tarıma destek 10 kat arttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa olan desteğini 10 kat artırarak üreticinin yanında yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa olan desteğini 10 kat artırarak üreticinin yanında yer aldı.

Sebze ve meyve üretimi noktasında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Samsun, bu alandaki ihracatta da isminden söz ettiriyor. Kırsalda yapılan yollar buna paralel tarım ürünlerinin kente ulaşımının kolaylaşması bu gelişime katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerle de dikkat çekiyor. Arıcılıktan, büyükbaş hayvancılığa, fide ve tohum dağıtımından tesis kurulması desteğine kadar her konuda çiftçinin yanında yer alıyor.

"Üretime yönelik her türlü faaliyet destekleniyor"

Tarımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Pandemiden sonra kuzeyde savaş var. Gıda maddelerinin üretiminin önemine bir kez daha farkına vardık. Her şey olmadan yaşarsınız ama gıda olmadan yaşayamazsınız. Bu konuda da Samsun, Türkiye'nin sebze-meyve, tarımsal-hayvansal üretiminde Türkiye'nin ikinci büyük havzası. Biz bununla ilgili de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızı güçlendirdik. Bütçemizi 2-3 yıl öncesinin 10 katı artırdık. Kırsalda vatandaşlarımızın üretime yönelik faaliyetlerini destekliyoruz" dedi.

"Tarımsal üretim noktasında tesis yapılmasına da destek veriyoruz"

Başkan Demir, fidan, tohum, gübre desteğinin yanında üretim tesisine de destek verdiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarına da destek veriyoruz. Samsun meyve sebze ihracatındaki payını giderek artırıyor. Buna belediye olarak da katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Tarıma destek 10 kat arttı
Tarıma destek 10 kat arttı
Tarıma destek 10 kat arttı

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Kaynak: İHA

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