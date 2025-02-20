Tarımda Hibe Üst Limitleri Artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımda Hibe Üst Limitleri Artırıldı

Bakanlık, tarıma dayalı projelerde hibe üst limitlerini artırarak destekleri genişletti.

20.02.2025 11:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, üst limitlerinde artışa gitti.

Bakanlığın, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon liradan 20 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon liradan 18 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon liradan 16 milyon liraya çıkarıldı.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti, 3 milyon liradan 8 milyon liraya yükseltildi. Tarımsal üretim planlaması kapsamında kanatlı eti üretimi amaçlı yetiştiricilikte planlı üretim bölgesi olarak belirlenen illerde, kanatlı eti üretimine yönelik tüm niteliklerde yapılacak projeler de destek kapsamına alındı.

Tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan illerde, tarımsal üretim planlamasında belirtilen ürünlerde sunulan projeler, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi.

İllerin bütçelerinin belirlenmesinde kullanılan katsayıların hesaplanmasında, ilin tarımsal üretim planlaması kapsamında olması kriteri eklendi.

Yedek proje seçiminde tebliğde belirtilen projelerin son tamamlanma tarihine 3 ay kala inşai (yenilik doğurucu) faaliyet içermeyen projelere öncelik verildi.

Birinci derece tarımsal amaçlı örgütler, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi.

Tarımsal amaçlı örgütler tarafından yapılacak başvurular için uygulama rehberinde belirtilecek "kendi yürür makineler", hibe desteği kapsamına alındı. Sözleşmeli üretim yapan yatırımcılar, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi.

Destek kapsamında, öncelikli değerlendirilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin sayısı artırıldı.

Aile işletmeciliği yatırımları, yeni başvuru döneminde de destek kapsamında yer aldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda Hibe Üst Limitleri Artırıldı - Son Dakika

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