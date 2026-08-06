Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitlerinin her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kredi limitlerinin enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğan, çiftçilerin bugün tarla, bağ veya bahçe satın almak istediğinde mevcut kredi limitlerinin piyasa şartlarını karşılamadığını kaydederek, "Üreticimiz yatırım yapmak istiyor ancak finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitleri her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmelidir" dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, krediye konu olan tarım arazilerinin beş yıl boyunca satılamaması şartının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sürenin üç yıla indirilmesinin hem üreticiyi rahatlatacağını hem de piyasaya hareket kazandıracağını dile getirdi.

Tarım sektöründe ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade eden Doğan, "Bugün piyasada satılık arazi sayısı oldukça fazla. Ancak kredi limitlerinin yetersizliği nedeniyle alıcılar finansman bulamıyor. Satan var, alan yok. Bu durum tarım arazisi piyasasını adeta kilitlemiş durumda" diye konuştu.

Artan mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik maliyetlerinin tarımsal üretimi her geçen gün daha da zorlaştırdığını vurgulayan Doğan, "Üreticimiz bir taraftan yüksek maliyetlerle mücadele ederken diğer taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle, sel, dolu, don, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Böylesine zor şartlarda üretime devam eden çiftçilerimize sağlanan kredi desteklerinin mutlaka artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Pandemi sonrası oluşan ekonomik tablo da ihracatçı üreticileri olumsuz etkiledi. Türkiye uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybetmeye başladı. Yüksek enflasyon ile döviz kuru arasındaki makasın daralması nedeniyle ihracat maliyetlerimiz arttı. Güney Afrika, Mısır, İran, Özbekistan ve Çin gibi ülkeler daha düşük maliyetlerle üretim yaparak dünya pazarlarında avantaj sağlıyor. Biz ise yüksek maliyetler nedeniyle ürünlerimizi daha pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Bunun sonucu olarak ihracat pazarlarımızı her geçen gün kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) yeniden etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, ihracatçı üreticilerin desteklenmesinin hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.