Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli

Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, kredi limitlerinin enflasyon dikkate alınarak artırılmasını istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitlerinin her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kredi limitlerinin enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğan, çiftçilerin bugün tarla, bağ veya bahçe satın almak istediğinde mevcut kredi limitlerinin piyasa şartlarını karşılamadığını kaydederek, "Üreticimiz yatırım yapmak istiyor ancak finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitleri her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmelidir" dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, krediye konu olan tarım arazilerinin beş yıl boyunca satılamaması şartının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sürenin üç yıla indirilmesinin hem üreticiyi rahatlatacağını hem de piyasaya hareket kazandıracağını dile getirdi.

Tarım sektöründe ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade eden Doğan, "Bugün piyasada satılık arazi sayısı oldukça fazla. Ancak kredi limitlerinin yetersizliği nedeniyle alıcılar finansman bulamıyor. Satan var, alan yok. Bu durum tarım arazisi piyasasını adeta kilitlemiş durumda" diye konuştu.

Artan mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik maliyetlerinin tarımsal üretimi her geçen gün daha da zorlaştırdığını vurgulayan Doğan, "Üreticimiz bir taraftan yüksek maliyetlerle mücadele ederken diğer taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle, sel, dolu, don, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Böylesine zor şartlarda üretime devam eden çiftçilerimize sağlanan kredi desteklerinin mutlaka artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Pandemi sonrası oluşan ekonomik tablo da ihracatçı üreticileri olumsuz etkiledi. Türkiye uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybetmeye başladı. Yüksek enflasyon ile döviz kuru arasındaki makasın daralması nedeniyle ihracat maliyetlerimiz arttı. Güney Afrika, Mısır, İran, Özbekistan ve Çin gibi ülkeler daha düşük maliyetlerle üretim yaparak dünya pazarlarında avantaj sağlıyor. Biz ise yüksek maliyetler nedeniyle ürünlerimizi daha pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Bunun sonucu olarak ihracat pazarlarımızı her geçen gün kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) yeniden etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, ihracatçı üreticilerin desteklenmesinin hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a kritik görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a kritik görev
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
“Ödenemez“ uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı "Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Silahlı saldırı kamerada yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti
Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

11:36
Galatasaray’dan transferde dev hamle Yeni yıldız hayırlı olsun
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 11:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: Tarımda Kredi Limitleri Güncellenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.