Tarımda Teknoloji ve Katma Değer Şart

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarımda iş gücünün hem azaldığını hem de yaş ortalamasının yükseldiğini belirterek, "Buna rağmen tarımsal hasılayı artırmak zorundayız. Türkiye'nin tarımsal hasılasını yükseltmesi ve potansiyeline ulaşmasının yegane yolu teknoloji ve katma değerli ürünlerden geçiyor." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Borsanın aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, tarımda hasılayı yükseltmenin şart olduğunu vurguladı.

Kopuz, tarımda iş gücünün hem azaldığını hem de yaş ortalamasının yükseldiğini belirterek, "Buna rağmen tarımsal hasılayı artırmak zorundayız. Türkiye'nin tarımsal hasılasını yükseltmesi ve potansiyeline ulaşmasının yegane yolu teknoloji ve katma değerli ürünlerden geçiyor." açıklamasında bulundu.

Dünya nüfusunun yaşlanmasının başta tarım olmak üzere birçok sektörde büyüme potansiyelini düşürdüğüne dikkati çeken Kopuz, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki istihdamın yüzde 90'lara yakınının, 50 sene ise önce yarısının tarım sektöründe çalıştığını hatırlattı.

Kopuz, bu oranın bugünlerde kabaca yüzde 15 seviyelerinde olduğunu, istihdamın daha çok hizmet ve sanayi sektörüne kaydığını belirterek, şunları kaydetti:

"Taşradaki nüfusun önemli bölümünün kentlere göçü, tarımda iş gücü eksikliğini ve iş gücü maliyetlerindeki artışı beraberinde getirdi. Türkiye açısından, tarımdaki iş gücünün azalmasının ve yaş ortalamasının yükselmesine karşı yapılması gerekenlerden bir tanesi, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasıdır. Diğeri ise tarımsal üretimde modern yöntemlerin kullanımını artırmaktır. Tarımda teknoloji kullanımı, azalan iş gücüne rağmen hasılayı yükseltmek için kaçınılmaz. Türkiye bu konuda da önemli adımlar atmak, tarımsal hasılasını artırmak ve potansiyeline ulaşmak zorundadır. Bu sebeple meseleye teknoloji, planlı üretim, verimlilik, ticaret, fiyat istikrarı, sağlık ve istihdam gibi bacaklarından hiç birini atlamadan, çok boyutlu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda tüm ülkeler için ölüm kalım meselesi haline geleceğine inandığım gıdada bağımsızlığı ancak bu şekilde sağlayabiliriz."