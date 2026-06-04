Tarımda Yapay Zeka İle Dönüşüm - Son Dakika
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Tarımda Yapay Zeka İle Dönüşüm

04.06.2026 12:44
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Bakan Yumaklı, tarımda dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yerli ve milli teknoloji hamlesine ilişkin kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, ???????"Yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını (İHA) üretim süreçlerimize entegre ediyoruz." dedi.

Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde yaptığı konuşmada, zirvenin önemine değindi.

Etkinliğin bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini dile getiren Yumaklı, hem yurt içinde hem yurt dışında önemli organizasyonların yapılıp Türkiye'de bir algının oluşmasını sağlamanın önemli başarı olduğunu söyledi.

Yumaklı, insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden geçtiklerini, hızla gelişen teknolojilerin toplumlara olan etkisini gördüklerini ifade ederek, bu gelişmelerin karar alma mekanizmalarında çok önemli yer tuttuğunu belirtti.

Yeni dönemde ülkelerin gücünü belirleyen unsurların değişmeye başladığını, artık bilgiyi üretebilen, veriyi yönetebilen ve teknolojiyi doğru kullanan ülkelerin geleceği şekillendireceğini vurgulayan Yumaklı, tarımın da sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan çıktığını dile getirdi.

Yumaklı, "Gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası tarımsal üretimdir. Bugün birçok ülkenin de bunu bir milli güvenlik meselesi olarak ele almasının temel sebebi budur." diye konuştu.

Dünya nüfusu artarken iklim değişikliğinin etkilerini de takip ettiklerini belirten Yumaklı, daha az suyla, girdiyle, düşük maliyetle, daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir üretimi ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, yapay zeka teknolojilerinin tarımın geleceğini yeniden şekillendirecek stratejik bir güç olduğuna dikkati çekerek, bugün yapay zekanın tarım ve hayvancılıkta birçok işlemi yerine getirdiğini, milyonlarca veriyi saniyeler içinde işleyerek karar desteği sunabildiğini, bu teknolojinin tarım için verimliliğin, kalitenin ve sürdürülebilirliğin en önemli anahtarı olduğunu söyledi.

"Yeni dönemin başarısı akıllı üretmekten geçiyor"

Türkiye'nin, tarımsal üretim açısından dünyanın en avantajlı ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Aynı anda 4 mevsimi yaşayabilen çok eşsiz bir coğrafyadayız. Kültürümüz, sahip olduğumuz biyolojik çeşitlilik, üretim anlamında yüzyıllara dayanan tecrübemiz çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 86 milyon vatandaşımızın gıda güvenliğini sağlarken yüzlerce farklı ürünü üreticilerimizin emekleriyle ihraç ediyoruz. Bu yeni dönemin başarısı yalnızca üretmekten değil, akıllı üretmekten geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda hedeflerimizi belirlemiş olduk. Bu topraklarda oluşan bilgiyi, tecrübeyi, sahip olduğumuz varlığı yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak da bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri."

Yumaklı, TEKNOFEST'lerde gördükleri heyecan, üniversitelerde yürütülen çalışmalar ve genç girişimcilerin ortaya koyduğu projelerin kendilerine umut verdiğini belirterek, gençlerin tarımın dijital dönüşümüne yön verecek nesil olduğuna inandığını söyledi.

Bakanlık olarak, tarımda yerli ve milli teknoloji hamlesine ilişkin kararlılıklarını sürdürdüklerini, araştırma enstitüleri, AR-GE merkezleri, gen bankaları ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin tarımsal bilgi ve birikimini geleceğe taşımaya gayret ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve İHA'ları üretim süreçlerimize entegre ediyoruz." dedi.

Yumaklı, stratejik kaynaklardan biri olarak suyu verimli kullanmanın önem taşıdığına işaret ederek, dijital sistemler ve yapay zeka destekli uygulamalarla suyun her damlasını korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Strateji belgesi ve eylem planımızı hazırladık"

Geçen yıl yapılan 4. Tarım Orman Şurası ile dijital dönüşüm, yapay zeka ve veri temelli yönetim anlayışının sektörün önemli öncelik alanlarından birisi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Yapay Zeka ve Dijital Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezini kurduk. Tarım ve orman sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı da hazırladık. Bu belgeyle veriye dayalı yönetim anlayışını güçlendirmeyi, dijital dönüşüm kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu belgeyi de en kısa zamanda paylaşacağız. Türkiye olarak değişimi izleyen değil, yöneten olacağız. Bunu da ilgi duyan bu ülkenin genç evlatlarının gayretiyle, çabasıyla gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Bakan Yumaklı'ya yapay zekayla oluşturulan bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda Yapay Zeka İle Dönüşüm - Son Dakika

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