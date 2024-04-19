Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 49,92 Arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,71 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,51 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 75,27 artış gerçekleşti.
Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları oldu.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler oldu. - İSTANBUL
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Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında Kapıdağ Turizmini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Oluşturulan Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu, bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenleri, ana sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılması için çalışmalar yapılacak.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirterek, vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi gibi reformların önemine vurgu yaptı. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını desteklediğini belirtti.
Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Kaymakam Fatih Aksoy, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, fuarın bölgenin tarım potansiyelini göstereceğini belirtti. Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu. ETSO Yönetimi, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan düşüşe rağmen Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'ye yeniden 'yeşil ışık' yakması, sektöre umut verdi. Çevikel, Türkiye'nin artık ucuz değil, katma değeri yüksek marka üretmesi gerektiğini vurguladı ve Türk tekstil sektörünün dönüm noktasında olduğunu ifade etti.
Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde yürütülen 'Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumları dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında toplamda 43 üreticiye bin 30 dekar alanda 12 bin 875 kilogram nohut tohumu ve tamamı hibe olan 52 litre Fungusit ilacı temin edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, nohut ekimi esnasında üreticilere bilgiler vererek sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen feromon tel ve kapsül uygulama zamanının başladığını üreticilere hatırlattı. Üreticilere devlet desteği de sağlanmaktadır.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, hükümetin Ekonomik Programı'nın uygulanmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, kamunun tasarruf yapması gerektiğini ve İsrail'e karşı yürürlüğe konulan ihracat kısıtlamasını desteklediklerini ifade etti.
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