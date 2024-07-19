Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 53,08 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 53,08 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık olarak yüzde 53,08 artış gösterdi. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış kaydeden Tarım-GFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,58 artış gösterdi. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 2,18 arttı. Veteriner harcamaları alt grubunda yıllık değişim yüzde 133,84 olarak kaydedildi.

19.07.2024 10:14
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 53,08 arttı, aylık yüzde 0,85 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 50,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 71,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 53,08 Arttı - Son Dakika

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