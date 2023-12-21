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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 40,11 Arttı - Son Dakika
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 40,11 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 artış gösterdi. Ayrıca, aylık bazda da yüzde 2,06 artış kaydedildi.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 40,11 Arttı
21.12.2023 - 10:10,
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 40,11, aylık yüzde 2,06 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,92 ile hayvan yemi ve yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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