Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyatları Artışta

20.10.2025 12:12
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının ağustosta aylık yüzde 1,30, yıllık ise yüzde 34,09 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 arttı. Ana gruplarda ise bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Kaynak: DHA

