Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı

Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı
20.04.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş



TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının şubat ayında yıllık yüzde 31,55, aylık yüzde 3,10 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,64 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:51:19. #7.13#
SON DAKİKA: Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.