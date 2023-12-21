Tarımsal Girdi Fiyatları Ekim Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) ekim ayında yıllık yüzde 40,11, aylık yüzde 2,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE'de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre; artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar olurken; yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Aylık Tarım-GFE'de artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 0,92 ile hayvan yemi ve yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.