Tarımsal örgüt belgesi geçerlilik süresi bir yıl olarak değiştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal örgüt belgesi geçerlilik süresi bir yıl olarak değiştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle birinci derece tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlendi. Daha önce üç yıl olan süre, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl olarak uygulanacak.

15.08.2024 09:17
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Birinci derece tarımsal örgüt belgesi, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl geçerli sayılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, birinci derece tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl olacak. Söz konusu süre daha önce üç yıl olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarımsal örgüt belgesi geçerlilik süresi bir yıl olarak değiştirildi - Son Dakika

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