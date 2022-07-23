Tarımsal Sulamada Kullanılmak Üzere Alanı 125 Metrekareyi Geçmeyen Güneş Enerjisi Yatırımlarına Ruhsat Kolaylığı Getirildi - Son Dakika
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Tarımsal Sulamada Kullanılmak Üzere Alanı 125 Metrekareyi Geçmeyen Güneş Enerjisi Yatırımlarına Ruhsat Kolaylığı Getirildi

23.07.2022 17:31
Tarımsal Sulamada Kullanılmak Üzere Alanı 125 Metrekareyi Geçmeyen Güneş Enerjisi Yatırımlarına Ruhsat Kolaylığı Getirildi

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri, betonarme temel içermeden metal konstrüksiyonla yapılması halinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf olacak.

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri, betonarme temel içermeden metal konstrüksiyonla yapılması halinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", 31901 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlıktan değişikliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, değişiklikle askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için tarım, orman, mera ve korunan alanların tespitinde olduğu gibi ilgili kurumdan görüş alınarak, bu alanlar halihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenebilecek.

Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydıyla yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında ruhsat alma zorunlu olmayacak. Ancak, bu uygulamalarda etüt ve projeler, ruhsat vermeye yetkili idarece incelenecek, inşasının sorumluluğu da müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olacak.

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak ve alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uygun görüş alınarak, betonarme temel içermeden metal konstrüksiyonla yapılmak kaydıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf olacak. Bu yapılarda da etüt ve projeleri ruhsat vermeye yetkili idarece incelenecek.

EMNİYET VE GÜVENLİKLE İLGİLİ YAPILARIN RUHSAT ŞARTLARI DA KOLAYLAŞTIRILDI

Kırsal alanlar ile iskan dışı alanlarda yapılacak, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim, harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapıların ruhsat alma şartları da kolaylaştırıldı. Bunların ilgili idarelerden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak, her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğunun bildirilmesi ve tasdik edilmesi durumunda hızlıca ruhsat düzenlenebilecek.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Sulamada Kullanılmak Üzere Alanı 125 Metrekareyi Geçmeyen Güneş Enerjisi Yatırımlarına Ruhsat Kolaylığı Getirildi - Son Dakika

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