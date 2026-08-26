Tarımsal Üretimde Olumlu Gelişmeler - Son Dakika
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Tarımsal Üretimde Olumlu Gelişmeler

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Yoğun yağışlar, hububat ve tarımsal ürünlerde yüksek verim ve üretim bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının beklentileri karşılaması öngörülüyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan, temmuz ayına ilişkin "İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme İstatistikleri" bülteninden derlediği bilgiye göre, söz konusu ayda ortalama 18,4 milimetre yağış kaydedildi.

Böylece temmuz ayında yağışlar, normaline göre yüzde 18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 arttı.

1 Ekim 2025-31 Temmuz dönemini kapsayan 10 aylık 2026 su yılı yağışları, normalinin yüzde 30 ve geçen yıl yağışlarının yüzde 76 üzerinde gerçekleşti. Su yılı yağışları 10 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Temmuz ayı sıcaklıkları da 1991-2020 dönemi normallerinin 0,3 santigrat derece üzerinde gerçekleşerek son 56 yılın en sıcak 19'uncu temmuzu olarak kayıtlara geçti.

Sulama amaçlı barajların doluluk oranlarının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 72,6 seviyesine ulaşması da su rezervleri açısından geçen yıla göre oldukça güçlü bir tablo oluşturdu.

Ürün gelişimi olumlu seyrediyor

Analize göre, Türkiye genelinde 2025-2026 tarım yılının temmuz ayı itibarıyla meteorolojik ve tarımsal koşullar olumlu seyir izliyor. Yağışların belirgin şekilde artması, ülke genelinde toprak nemini artırarak bitki gelişimini destekledi.

İklim koşullarının etkisiyle bazı bölgelerde hububat sezonu hasat aşamasına ulaşırken, bazı bölgelerde ise hasat büyük ölçüde tamamlandı.

Yağışların mevsim normallerinde veya üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle tarımsal kuraklık riski bulunmuyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağış kaynaklı bitki sağlığı sorunları görülebiliyor. Söz konusu lokal hastalık riskleri dikkatle izleniyor.

Toprakta "nemli dönem" başladı

Ülke genelinde tarımsal faaliyetler büyük ölçüde sağlıklı ilerlerken, yağışların belirgin şekilde artmasıyla "nemli dönem" başladı ve bu durum toprak nemini artırarak bitki gelişimini destekledi.

Hububat başta olmak üzere tarla bitkilerinin gelişimi tüm bölgelerde normal ve sağlıklı seyretti. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de ürün gelişimi genel olarak olumlu devam ediyor.

Mevcut iklim ve toprak nemi koşulları, üretim açısından yüksek verim potansiyeline işaret ederken, mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde ülke genelinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının beklentileri karşılaması öngörülüyor.

Bu kapsamda, temmuz itibarıyla 2025-2026 üretim sezonunda tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verimi yüksek bir dönem yaşanıyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Üretimde Olumlu Gelişmeler - Son Dakika

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