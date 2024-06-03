Tarlalar Mor Gelinliğini Giydi, Ziyaretçi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarlalar Mor Gelinliğini Giydi, Ziyaretçi İçin Geri Sayım Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde 4 kadın girişimci ile başlayan lavanta ekimi 200 dönüme ulaştı. Lavanta üretimi yapan kadınlar, bu yıl Avrupa'dan ziyaretçi bekliyor ve kendi üretimleri olan ürünleri de ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

03.06.2024 16:15
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Tarlalar mor gelinliğini giydi, ziyaretçi için geri sayım başladı

Atıl tarlalar lavanta bahçesine dönüştü, hedefleri Adana'dan Avrupa'ya açılmak

Tapanlı 4 kadının 5 dönüm alanda başlattığı lavanta ekimi 29 kadınla 200 dönüme ulaştı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 4 kadın girişimci ile 5 dönüm arazide Tarım ve Orman Bakanlığının genç girişimci desteğiyle başlayan lavanta ekimi 200 dönüme ulaşırken, üretime katılan kadın sayısı ise 29'a çıktı.

İlçenin Tapan Mahallesi'nde 4 kadın kıraç ve boş tarlaları Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üretim merkezine kazandırmayı başardı. 4 yılda bebek gibi büyüttükleri lavantaların bu yıl daha da güzel olduğunu aktaran kadınlar, Adana'da adına festivaller düzenlenen mahallelerine bu yıl Avrupa'dan ziyaretçi bekliyor.

Geçen yıl Lavanta Festivali ile 600 bin ziyaretçiye ulaştıklarını anlatan kadınlar bu yıl 700 bin ziyaretçi hedefine ulaşarak kendi üretimi olan yağ, sabun, mum gibi ürünlerini de ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Tapan Eli Kadın Kooperatifini kurarak köyünde lavanta üreten kadınları tek çatı altında bir araya getiren Hilal Köz, "Son bakımları yapıyoruz ve ziyaretçileri 8 Haziran itibarıyla ağırlamaya başlayacağız. 2019 yılında Tarım Bakanlığının başlattığı genç çiftçi desteği ile 9 kadına ulaştık. Lavanta mumu, sabunu, yağını çıkarmak istedik ve kooperatifleşerek atıl arazileri mahallemizde üretime kazandırdık. Belediyelerin desteği ile şu an 200 dönüm arazide 29 kadına ulaştık" dedi.

Köz, "Ziyaretçi durumu çok çok güzel. Geçen yıl çok ziyaretçi aldık bu yıl hedefimiz 700 bin ziyaretçiye ulaşmak. İlk hedefimiz Adana'ya bahçelerimizi tanıtmaktı şimdi Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar ve artık yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Lavantanın sirkesini, reçelini, yağını, mumunu her bir katma değerli ürününü kendimiz üretiyoruz" dedi.

Kadınlardan Belkıs Özsoy ise 7 dönüm boş arazilerini lavanta üretimine kazandırdıklarını ifade ederek, "Lavanta sayesinde kooperatif kurduk artık ürünlerini üretmeye başladık. Bizler için çok güzel oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Feke, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarlalar Mor Gelinliğini Giydi, Ziyaretçi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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