Tarım ürünlerindeki fiyat farkları üreticileri isyan ettiriyor. Marul üreticisi bir çiftçi, tarlasında yetiştirdiği ürünlerin değerinin çok altında fiyatlara alıcı bulmaya çalışıldığını belirterek sitem etti.
Tarlasındaki marul sayısının 160 bini bulduğunu belirten çiftçi, "Adam gelmiş bu marulun tanesine 2 TL para veriyor. Ben şimdi bu malları süreceğim, hiç de umurumda değil. 2 TL'ye alacaksın, markette 30 TL'ye satacaksın. Benden 2 TL'ye bunu alamazsın" ifadelerini kullandı.
Çiftçinin tepkisi sosyal medyada gündem olurken, tarım ürünlerindeki üretici-tüketici fiyat farkı yeniden tartışmaya açıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar - Son Dakika
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