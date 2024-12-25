TARSİM 2025 Risk Kapsamını Genişletti - Son Dakika
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Ekonomi

TARSİM 2025 Risk Kapsamını Genişletti

TARSİM, 2025'te yeni riskleri ve ürünleri kapsama alacak, prim desteği oranları belirlendi.

25.12.2024 10:17
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Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM) 2025 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler için TARSİM kapsamında uygulanan dolu paketine ek olarak, açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü ve enginar için don riski, meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleriyle bu sistemlerin altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı riski ile kiraz, incir ve üzümde yağmur riski teminat altına alındı.

Meyve ağaçları, çay ve asmalarla bu ürünlerin fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleriyle yaban domuzu ve geyik zararı riskinin sadece fidanlara verdiği zararlar da sigorta kapsamına dahil edildi.

Köy bazlı verim sigortası ile kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve ayçiçeği ürünlerinden, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, soğuk hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim düşüşleri de teminata dahil edildi.

Seralar için de dolu ana riskiyle fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskınıyla taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde sigortalanabilmesi hükme bağlandı.

Büyükbaş ve küçükbaşta hırsızlık da teminat kapsamında

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olarak hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri, kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riski ve açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketi riskleri de TARSİM tarafından teminat kapsamına alındı.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri teminata dahil edildi.

Prim desteği

Ürünlerle ilgili belirlenen riskler için 2025'te sigorta priminin yüzde 50'si oranındaki prim desteği TARSİM'e Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tedbirinden aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, patates ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında belirtilen orana ek olarak sadece don riski primine üçte bir oranında ek prim desteği sağlanacak.

Sigorta priminin köy bazlı verim sigortasında yüzde 70'i, büyükbaş dar kapsamlı sigorta tarifesinde ise yüzde 60'ı oranında prim desteği aktarılacak.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM 2025 Risk Kapsamını Genişletti - Son Dakika

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