TARSİM Heyeti Edirne'de Saha Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TARSİM Heyeti Edirne'de Saha Ziyareti Gerçekleştirdi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü liderliğindeki TARSİM heyeti, Edirne'de saha incelemelerinde bulundu. Ayçiçeği ürününün fenolojik gelişimiyle ilgili gözlem yapan heyet, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

19.07.2024 10:03
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TARSİM heyeti Edirne'de saha ziyareti gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel, Ertuğrul Çelik ve beraberlerindeki heyet, Edirne'de saha incelemelerinde bulundu.

Heyet, ayçiçeği ürününün fenolojik gelişimiyle ilgili sahada gözlem yaptı.

Program kapsamında, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ziyaret edilerek, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TARSİM Heyeti Edirne'de Saha Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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