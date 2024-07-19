Ekonomi

TARSİM heyeti Edirne'de saha ziyareti gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel, Ertuğrul Çelik ve beraberlerindeki heyet, Edirne'de saha incelemelerinde bulundu.

Heyet, ayçiçeği ürününün fenolojik gelişimiyle ilgili sahada gözlem yaptı.

Program kapsamında, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ziyaret edilerek, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.