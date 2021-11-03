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TARSİM'in yeni internet sitesi yayında - Son Dakika

TARSİM'in yeni internet sitesi yayında

03.11.2021 16:00
TARSİM'in yeni internet sitesi yayında

TARSİM, gelişen teknolojik şartlara uyum sağlamak, iş ortaklarına ve üretici ile yetiştiricilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla yenilediği kurumsal internet sitesini yayına aldı.

TARSİM, gelişen teknolojik şartlara uyum sağlamak, iş ortaklarına ve üretici ile yetiştiricilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla yenilediği kurumsal internet sitesini yayına aldı.

Yenilenen internet sitesi, sade ve mobile uyumlu tasarımı ile kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin içeriğiyle, paydaşların günlük iş süreçlerine dahil olunarak, bilgiye anında ulaşılması hedefleniyor.

TARSİM'den yapılan açıklamada, "Kullanıcılarının iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni özellikler de kazandırılan internet sitesiyle, TARSİM hakkında en son ve sıcak gelişmelere ulaşılabiliyor, soru ve talepler Bilgi Formu üzerinden iletilebiliyor, poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebiliyor ve online prim hesabı yapılabilmesinin yanı sıra kolayca ve hemen hasar ihbarında bulunulabiliyor.

Yeni internet sitesi, TARSİM'in dijital eğitim platformu olan TARSİM Akademi ile de entegre hale getirilerek, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Anlık hava durumu ve meteorolojik uyarılar özelliği ile kullanıcılarına olası meteorolojik olaylar hakkında bilgi akışı da sağlayan TARSİM kurumsal internet sitesi, üreticileri meteorolojik afetler karşısında erkenden uyararak, üretim sürecinde destek olmayı hedefliyor.

Diğer taraftan, Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili en yakın acente ve TARSİM Bölge Müdürlüğü özellikleri sayesinde kullanıcılarına, en yakın acenteleri ve TARSİM Bölge Müdürlüklerini konum bazlı olarak harita üzerinde gösteriyor.

Yenilenen kurumsal internet sitesine tarsim.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

TARSİM'in yeni internet sitesi yayında

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'in yeni internet sitesi yayında - Son Dakika Ekonomi


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