TARSİM, Pekin\'de Küresel Tarım Forumu\'na Katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen Tarımda Finansal Dayanıklılık Uygulama Topluluğu'nun 3. Küresel Forumu'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sigorta ve Risk Finansmanı Birimi (IRFF), Çin Tarım Üniversitesi (CAU) ve Dünya Tarım-Gıda İnovasyon Konferansı (WAFI) ortaklığında düzenlendi.

Etkinlik, 30'a yakın ülkeden, bakanlıklar, merkez bankaları, sigorta kurumları, STK ve uluslararası ortaklar başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlki 2024'te Hindistan'da, ikincisi de geçen yıl Etiyopya'da düzenlenen foruma Türkiye'yi temsilen, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile UNDP'nin Türkiye ofisinde Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü olarak görev yapan Güray Balaban katıldı.

Küçük ölçekli faaliyet gösteren çiftçilerin, iklim ve ekonomik krizler karşısında korunmasını hedefleyen organizasyon çerçevesinde, tarım sigortalarının ulusal finans ve kalkınma sistemlerinin bir parçası haline getirilmesi, sigorta çözümlerinin küçük ölçekli çiftçilere hizmet eden tarımsal finansman altyapılarına entegre edilmesi ve yenilikçi iş modellerinin teşvik edilmesi gibi konu başlıkları değerlendirilerek, atölye ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Organizasyonda ayrıca kamu-özel sektör işbirliği modelinin dünyadaki iyi örneklerinden biri olarak kabul gören Türkiye tarım sigortası sistemi TARSİM'in yapısı, işleyişi ve uygulamalarıyla sistemin kuruluşundan itibaren bugüne kadar geçen süredeki gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Katılımcı ülkelerin temsilcileri, sistemle ilgili şimdiye kadar elde edilen tecrübelerden faydalanmak üzere işbirliği taleplerini de vurguladı.

TARSİM Sistemi, UNDP'nin dünya genelinde tarım sigortalarını büyütmek için sunduğu en somut ve kurumsallaşmış örnek başarı hikayesi olarak panellerin ve yayımlanan raporların merkezinde yer aldı.