Tarsus Belediyesinden üreticiye destek büyüyor

30.04.2026 09:34  Güncelleme: 09:36
Tarsus Belediyesi, üreticilere yönelik desteklerini artırarak yaklaşık 200 üreticiye 80 ton mısır flake, mineral taşı ve süt tankı desteği sağladı.

Tarsus Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklerini büyüterek sürdürüyor. Tarsus Süt Üreticileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen dağıtım etkinliğinde, üreticilere mısır flake, mineral (yalama) taşı ve süt tankı desteği sağlandı.

Gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 200 üreticiye toplam 80 ton mısır flake dağıtılırken, hayvanların mineral ihtiyacını karşılamaya yönelik bin 440 adet mineral taşı yüzde 50 hibeyle üreticilere ulaştırıldı. Ayrıca, üretim sonrası süt kalitesinin korunmasına katkı sunmak amacıyla 5 adet 100 litrelik süt tankı da Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne hibe edildi.

"Üretici güçlüyse Tarsus da güçlü"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinlikte yaptığı konuşmada üreticiyi kentin temel direği olarak gördüklerini vurgulayarak, "Üretici güçlüyse Tarsus da güçlü. Üretici üretimde varsa Tarsus'ta da gelecek var" sözleriyle üretimin kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl sağlanan yem bitkisi tohumu desteğinin sahada somut karşılık bulduğunu belirten Başkan Boltaç, bu yıl artan imkanlarla destekleri genişlettiklerini ifade etti. Bu yaklaşımın tek seferlik olmadığını vurgulayan Başkan Boltaç, "Bu işi bir defalık destek olarak görmüyoruz. Üreticinin yanında olmak bizim için süreklilik taşıyan bir sorumluluk" dedi.

Boltaç, konuşmasında dayanışma vurgusu yaparak, "Birlikten kuvvet doğar. Bu birlik ve beraberliği sağladığımızda bu kent her alanda örnek olacaktır" sözleriyle ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Tarsus Belediyesinin üretici odaklı desteklerinin, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mersin, Son Dakika

