TMSF'den Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika
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TMSF'den Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı

27.09.2022 10:51
TMSF'den Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 267 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 1 Kasım 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF'den Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMSF'den Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika
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