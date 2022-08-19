TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı - Son Dakika
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TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı

19.08.2022 11:24
TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından satışa çıkarılan "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"ne gelen teklif uygun bulunmadı.

TMSF Fon Kurulu, söz konusu ihaleyle ilgili nihai kararını verip süreci sonlandırdı.

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Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı - Son Dakika

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