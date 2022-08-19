TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından satışa çıkarılan "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"ne gelen teklif uygun bulunmadı.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı - Son Dakika

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