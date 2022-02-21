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Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar - Son Dakika

Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar

21.02.2022 21:08
Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400 bin TL'nin üzerinde olup 800 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomotivde araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerinde ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitti.

400 BİN TL KREDİYE 48 AY VADE

Buna göre, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400 bin TL'nin üzerinde olup 800 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay olarak belirlenmesi kararı alındı.

800 BİN-1 MİLYON 200 BİN LİRA ARASINDAKİ KREDİYE 24 AY VADE

Diğer taraftan, nihai fatura değeri 800 bin TL'nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, değeri 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde olup 2 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

400 BİN TL OLAN TAŞITLAR İÇİN YÜZDE 70

Taşıt kredisi ise, değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtların yüzde 70'ini, fatura değeri 100 bin TL'yi aşan araçlarda, bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanıyordu. Değişikliğin ardından kredi kullanılabilecek oran araç değerine göre kademeli hale getirildi.

Yeni yapılan değişiklikle taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına, 400 bin TL'nin üzerinde olup 800 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, 800 bin TL'nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde olup 2 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'i aşamamasına ve 2 milyon TL'nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.

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Son Dakika Ekonomi Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar - Son Dakika
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