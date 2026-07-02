Tatil Rezervasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Tatil Rezervasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

02.07.2026 11:49
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Tüketiciler Birliği, tatilcileri rezervasyonlarda dikkatli olmaları ve yazılı anlaşma yapmaları için uyardı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara, rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine, vatandaşların tatil sürecinde yaşadığı mağduriyetleri Tüketiciler Birliğine ilettiğini ve bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaz döneminde çok sayıda kişinin tatile gitmek için acenteleri tercih ettiğini belirten Şahin, tatil rezervasyonlarının son yıllarda genellikle internet üzerinden yapıldığına dikkati çekti.

Şahin, Ticaret Bakanlığının bir süre önce tüketicileri, sözleşmelerden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyardığını ifade etti.

Tüketicilerin özellikle tatilin başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme haklarının bulunduğunu dile getiren Şahin, fesih talebinin ilgili firmaya yazılı veya elektronik posta yoluyla iletilebileceğini belirtti.

Tatilcilerin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Tüketiciler, gerek tatil dönemi başlamadan gerekse başladıktan sonra olası ihtimaller, tüketiciden kaynaklı, şirketten kaynaklı, verilen hizmetten kaynaklı, ayıplı hizmet olması dahil vazgeçme durumlarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüketici daha hizmet başlamadan vazgeçmek istiyorsa, 30 günlük bir süreyle karşı karşıya." dedi.

"Sözleşmeleri okumak çok elzem"

Şahin, 30 günden önce ise farklı bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tatil başlamadan 35-40 gün önce vazgeçmişsek, ödemiş olduğumuz paranın vergiler hariç tamamını geri alabiliyoruz. Bir şartla, karşı tarafa bunu yazılı bir şekilde göndermek kaydıyla. Özellikle elektronik postaya dikkat edelim. Çünkü bizi en çok koruyacak olan durum bu. Eğer bunu yapmışsak, vergileri kesip geriye kalanı bize ödemek zorunda. Fakat 30 günden az kala vazgeçmişsek, bu durumda sözleşmeye bakılıyor. Yani o acenteyle yaptığımız sözleşmedeki şartlara bakmak gerekiyor. Onun için sözleşmeleri okumak çok elzem. Orada bir oran yazar. 'Tatil başlamadan evvel vazgeçilir ise şu kadarlık oranı turizm acentesi kesebilir.' diye bir miktar ya da oran yazar. O kesinti yapılabilir. Onun için sözleşmeleri okuyup, eğer orada 'Tamamı kesilir, yüzde 90'ı kesilir.' gibi ibareler varsa bir kere bundan vazgeçelim. Başka bir acente ile anlaşmaya bakalım. Çünkü kötü niyet var ve biz gerçekten keyfimizden değil, hastalık olabilir, mücbir sebep olabilir, vazgeçebiliriz. Onun için de çok fazla zarar etmemenin yollarını araştırmamız lazım."

Şahin, tüketicilerin otel reklamlarındaki görseller ile sunulan gerçek hizmet arasındaki farkı belgeleyip ayıplı hizmeti ispatladıklarında, tatil dönüşü de hak talebinde bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatil Rezervasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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