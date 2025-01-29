TatilBudur'un Hisseleri İş Girişim'e Geçti

Ekonomi

TatilBudur'un yüzde 35,83'lük hissesinin Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (İş Girişim) tarafından devralınmasının ardından, İş Girişim'in şirketteki payı yüzde 99,98'e yükseldi.

İş Girişim'den yapılan açıklamaya göre, TatilBudur'da Yönetim Kurulu Üyesi olan kurucu Bülent Kuş'a ait yüzde 35,83'lük hissenin İş Girişim'e devriyle süreç tamamlandı.

Bülent Kuş tarafından 1997'de kurulan ve yıllık 1 milyonun üzerinde müşteriye ulaşan TatilBudur, 60'a yakın ilde 500'den fazla acente ve 2 bin 500 seyahat danışmanıyla hizmet veriyor.

Tamamlanan hisse devriyle birlikte TatilBudur'un yüzde 35,83'lük hissesi 1 milyar 775 milyon lira bedelle İş Girişim'e devredildi. Bu işlemle birlikte İş Girişim, TatilBudur'da hakim ortak konumuna geldi.

Ortaklık süreci ilk olarak 2015'te gerçekleşen yatırım ile başlarken, 2020 ve 2024'te yapılan hisse alımlarıyla güçlendi. Bu yatırımlar, şirketin operasyonel gücünü artırırken teknoloji altyapısının geliştirilmesine de katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, İş Girişim'in şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası'nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

TatilBudur Üst Yöneticisi (CEO) Onur Otruş da Bülent Kuş'un liderliği ile temelleri atılan TatilBudur'un 27 yıllık başarı hikayesinin hisse devriyle yeni bir döneme girdiğini aktardı.

Otruş, TatilBudur'u İş Girişim'in yönetiminde ve İş Grubu çatısı altında çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İş Girişim'in yıllardır süregelen ortaklığı, operasyonel gücümüzü artırırken müşteri memnuniyeti odaklı büyüme stratejilerimizi gerçekleştirmemize olanak sağladı. Bu son devir ile teknoloji altyapımızı güçlendirerek sektördeki konumumuzu pekiştirecek yeni projelere odaklanacağız."