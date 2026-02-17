Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı - Son Dakika
Ekonomi

Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı

Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
17.02.2026 12:17
Ramazan için geri sayım başladı. 11 ayın sultanı ayda iftar sofralarını süsleyen yegane tatlıların başında da ilk akıllara baklava geliyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım'dan vatandaşları sevindiren bir haber verdi. ''Tüketicilerimiz rahat olsunlar'' diyen Yıldırım, bu yıl hem Ramazan'da, hem de bayramda baklava fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu.

Ramazan ayı yarın akşam ilk sahurla başlıyor. 11 ayın sultanı olan ay için hazırlıklar başladı. Gıda alışverişlerinde de patlama yaşanıyor.

İftar sonrası tatlı denince ilk akla gelen baklava, bu yıl cep yakmayacak.

Ramazan ayında baklavaya zam yapılmayacağını dile getiren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Ramazan'da günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz.

Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazan'da ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

TATLI TÜKETİMİNDE ARTIŞ

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Baklava milli tatlımız." dedi.

Ramazan'da tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, "Yaptığımız ortalama hesaplara göre ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR 300 LİRADAN BAŞLIYOR"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Ramazan ayının ve bayramın dayanışma ve kardeşlik duygusu içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazan'da ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Bu zamsız günlerin de uzamasını diliyoruz. Hatta biz 'hiçbir zaman zam yapmayalım' istiyoruz." şeklinde konuştu.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüketici, ekonomik durumuna göre her türlü fiyattan baklava bulabiliyor. Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteye göre değişiyor ama birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış bir baklavayı keyifle yemek istediğinizde 1800-2 bin lira arasında fiyatlar oluyor. Baklavada fiyatı oluşturan asıl etken, içerisine kullandığınız ham madde ve malzemenin kalitesiyle alakalı. Bir de el işçiliği olunca ustalık ciddi manada maliyet getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım.

Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle bakılması gerektiğini belirterek, "Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış oluruz. 500 liralık, 600 liralık, 700 liralık baklava yenmez mi? Yenir ama dediğim gibi biraz kalitesi düşük olur." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ismail Yakut ismail Yakut:
    Yahu adamlar 2 hafta önceden zam yaptılar neyi sevindiren haberi 2 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    inanılmaz rahatladık Allah razı olsun siz olmasanız ne yaparız. 0 0 Yanıtla
  • Serdar ÖZÜBEK Serdar ÖZÜBEK:
    kilosu 1.000 TL ile 2.000 TL arası geziyor malzemeye göre. Lahmacunun 150 TL olduğu yerde bence baklava bedava. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
