Tatvan'da marketler denetlendi - Son Dakika
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Tatvan'da marketler denetlendi

10.03.2022 00:57
Tatvan'da marketler denetlendi

Bitlis Ticaret İl Müdürlüğü ve Tatvan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bitlis Ticaret İl Müdürlüğü ve Tatvan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilip, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin raflarında incelemelerde bulunuldu. Ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarının karşılaşıldığı denetimde; haksız fiyat, fiyat etiketi ve KDV denetimleri yapıldı. İşletme yetkililerine gerekli uyarıların da yapıldığı denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen marketlere ise cezai işlem uygulanıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürlüğü Denetim Sorumlusu Mehmet Mustafa Kurnaz, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde şimdiye kadar 6 firmaya etiket cezası uyguladıklarını söyledi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Kurnaz, "Bitlis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Tatvan Belediyesi zabıta ekipleri ile beraber ortaklaşa bir denetim yapıyoruz. Denetimimizin amacı, özellikle haksız fiyat üzerine durmaktır. Onun haricinde stokçuluk var mı yok mu, fiyat etiketi ve satıştan kaçınma gibi denetimler yapıyoruz. Şu ana kadar merkezden Tatvan'a doğru geldik. Yavaş yavaş bütün ilçelerimizde de denetimlerimizi yapacağız. Şimdiye kadar Adilcevaz, Ahlat, Bitlis ve Tatvan olmak üzere 5-6 firmaya etiket cezası uyguladık. Haksız fiyat için de zaten faturalar istiyoruz. Son 3 aylık fatura elimize geçtikten sonra alış ve satış arasındaki fiyat farkı eğer çok ciddi oranda ise Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Kuruluna gönderiyoruz. Onlar incelemeleri yapıyor. Ceza uygulanacak ise firmaya direkt bakanlıktan dönüş sağlanıyor. Biz de denetimlerimize devam edeceğiz. Bundan sonraki yolumuz Hizan ve Mutki gibi ilçelerimize de devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

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Tatvan Belediyesi, Ticaret, Bitlis, Tatvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatvan'da marketler denetlendi - Son Dakika


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