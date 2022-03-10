TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında - Son Dakika
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TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında

10.03.2022 11:19
TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Medine, Tiflis ve Üsküp havalimanları Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Medine, Tiflis ve Üsküp havalimanları Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV'ın işlettiği İzmir Adnan Menderes ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) programı kapsamında kendi kategorilerinde "en iyi havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İki havalimanı aynı zamanda, Ankara Esenboğa, Tiflis ve Medine havalimanlarıyla birlikte, salgın döneminde eklenen "en iyi hijyen uygulamaları" kategorisinde ödüllendirildi. ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller 13-15 Eylül 2022'de Krakow'da düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, "TAV olarak 2021'de sekiz farklı ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 52 milyon yolcuya hizmet verdik. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde çalışanlarımızın ve yolcularımızın güvenliği için tüm önlemleri eksiksiz bir biçimde hayata geçirdik. Geçtiğimiz yılın ortasından itibaren seyahat kısıtlamalarının kalkmaya başlamasıyla yolcu trafiğimiz toparlanmaya başladı. Bu dönemde de güvenlikten taviz vermeden konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Doğrudan yolcuların değerlendirmelerine dayalı olarak verilen bu ödülleri almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, "Müşteri deneyiminde mükemmelliği gösteren ve dünyanın dört bir yanındaki havalimanları için bu konudaki en üst seviyeyi gösteren ASQ Ödülleri'ndeki başarısı nedeniyle TAV Havalimanları'nı tebrik ediyorum. Yolcular notunu verdi ve TAV Havalimanları ekiplerinin pandemi dönemindeki zorlu koşullarda üstün bir müşteri deneyimi sunmak konusundaki başarılı çabalarını ödüllendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

ASQ programı ACI üyesi havalimanlarına yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. Program kapsamında, salgın öncesinde 95 ülkede yer alan 400'den fazla havalimanında yılda 670 bin anket gerçekleştiriliyordu.

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Adnan Menderes, Medine, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında - Son Dakika


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