Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu, NATO zirvesi menüsünde yer aldı - Son Dakika
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Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu, NATO zirvesi menüsünde yer aldı

Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu, NATO zirvesi menüsünde yer aldı
08.07.2026 13:46  Güncelleme: 13:48
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Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, NATO zirvesinde ikram edilen yoğurdun 'Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu' olarak anılması gerektiğini belirterek, ismin yanlış kullanılmasını eleştirdi ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, NATO zirvesi için Türkiye'de bulunan liderlere ikram edilen yoğurdun, coğrafi işaret tescilli "Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu" olduğunu ancak ismin yanlış kullanılmasının üzücü olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "NATO Zirvesi'nin menüsünde 'Yanık Denizli Yoğurdu' ifadesi yer aldı. Öncelikle bu yanlışı düzeltmek gerekir. Bu ürünün adı 'Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu'dur. Yüzyıllardır Tavas'ta üretilen, kendine has aromasıyla ün kazanmış, coğrafi işaret tesciline sahip yöresel bir değerimizdir. Bu nedenle 'Denizli Yoğurdu' olarak anılması doğru değildir. Doğru ifade, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdudur. Bir coğrafi işaretin gerçek adıyla anılması, o ürünü ortaya çıkaran üreticilere ve yöreye duyulan saygının gereğidir. Ancak günümüz Türkiye'sinde asıl konuşmamız gereken konu, NATO liderlerinin önüne hangi yemeğin konulduğu değildir. Milyonlarca insan geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, emekli, işçi, çiftçi ve esnaf ekonomik zorluklarla boğuşurken; gündemi protokol sofraları değil, vatandaşın sofrası belirlemelidir. Biz, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu'nun adının doğru anılmasını ve coğrafi işaretli kimliğinin korunmasını sonuna kadar savunuyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki bugün bu ülkenin en önemli meselesi, liderlerin menüsü değil, milletin mutfağıdır. Çünkü güçlü bir ülke, önce vatandaşının sofrasını güçlendiren ülkedir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu, NATO zirvesi menüsünde yer aldı - Son Dakika

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