Tavas\'ın yöresel değerleri markalaşıyor

Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki girişimci kadınlar, GEKA'nın desteği ve Denizli ABİGEM iş birliğiyle bölge ekonomisine güç katmaya hazırlanıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Tavas Ticaret Odası'nın yürütücülüğünde hazırlanan Kültürün Yaşatılmasında Kadın Girişimciler Projesi'nin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri tamamlandı. Nisan ve Haziran aylarında yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerin ardından, projenin en stratejik çıktısı olacak Satış ve Markalaşma Raporu'nun hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor.

Kadın girişimcilerin kapasiteleri artırıldı

Projenin uygulama safhasına Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinden kadın girişimciler ile kooperatif üyeleri katılım sağladı. Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) iştiraki olan Denizli ABİGEM'in alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen kapsamlı eğitimlerle, kadın girişimcilerin donanımları artırıldı. Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verilen Girişimcilik ve Kooperatifçilik kursuyla, katılımcılar girişimciliğin temel kavramları, kooperatif kuruluş süreçleri ve yasal çerçeveleri hakkında detaylı bilgilendirildi ve yönlendirmeleri yapıldı. Dijital Pazarlama Teknikleri eğitimi ile de katılımcıların farklı pazarlama kanalları ile tekniklerini öğrendiler. Kadın girişimcilere, kooperatiflerinde ve işletmelerinde uygulamaları için eğitim aldıkları konularla ilgili yeni fikirler de verildi. Eğitmen Banu Bingöl Akın tarafından Yüz Yüze Satış ve Markalaşma konularında teorik ve uygulamalı eğitim de aldılar.

Eğitimlerle, Tavaslı kadınların geleneksel el sanatlarını ve yöresel lezzetlerini profesyonel iş modellerine dönüştürerek dijital dünyada ve pazarda yer almaları hedeflendi.

Stratejik yol haritası: satış ve markalaşma raporu

Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, projenin nihai hedefi olan raporlama sürecine geçildi. Hazırlık aşamasında olan Tavas'taki Kadın Girişimciler için Satış ve Markalaşma Raporu, bölgedeki kadın girişimciler ve kooperatifler için stratejik bir yol haritası niteliği taşıyacak. Raporun temelini oluşturmak amacıyla kadın girişimcilerin mevcut durumlarını belirleyen bir ihtiyaç analizi yapıldı ve marka bilincini artırmak için "Markam bir insan olsaydı" başlıklı yenilikçi bir uygulama gerçekleştirildi; kadın girişimciler, sahada ziyaret edildi. Bu sayede ulaşılan analizler sonucunda Tavas, Kale ve Beyağaç'ın simgeleri olan tel kırma, biber, dokuma ve baklava gibi kültürel zenginliklerin markalaşma süreçlerine dair somut veriler elde edildi.

Saha faaliyetleri tamamlandı

Projenin sahibi olan Tavas Ticaret Odası'nın Başkanı Saffet İnamlık'ın ev sahipliği yaptığı Tavas Ticaret Odası'ndaki faaliyetlerin son gününde Başkan İnamlık ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Tavas, Beyağaç ve Kale'den gelen kadın girişimcilerin yanı sıra Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan ve Uzman Beyza Ulusoy'un katıldığı programda, ABİGEM Danışmanı Banu Bingöl Akın'a da teşekkür belgesi sunuldu.

Tavas'ta kültürel miras ekonomik değere dönüştürülüyor

Bölge kalkınması için önem taşıyan proje sayesinde, kadınların el becerileri profesyonel girişimcilikle buluşturuldu. Eğitimlerle başlayan süreç, bölge kadınları için bir rehber olacak sonuç raporuyla tamamlanacak. Proje, kurumların da iş birliği ve desteği ile Tavas ve çevresinin saklı kalmış kültürel mirasını kadınların emeğiyle markalaştırıp turizm rotaları üzerinde güçlü bir ekonomik değer haline getirmeyi amaçlıyor. - DENİZLİ