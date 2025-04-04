Tavşanlı'da Çiftçilere Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavşanlı'da Çiftçilere Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtıldı

Tavşanlı\'da Çiftçilere Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtıldı

Tavşanlı'da tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında nohut ve aspir tohumu dağıtıldı.

04.04.2025 09:58
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen törende çiftçilere nohut ve aspir tohumu dağıtıldı. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, ilçe protokolü, köy muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürü Mustafa Gökçe, törende yaptığı konuşmada, nadasa bırakılan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla yüz 50 hibeli nohut tohumu ve yüzde 75 hibeli aspir tohumu desteği sağlandığını belirtti. Gökçe, Bozbelen köyünde 20 çiftçiye, toplam 400 dekar alanda ekilmek üzere 2 bin kilo aspir tohumu dağıtıldığını ifade etti.

Leblebi üretiminde önemli bir yere sahip olan nohudun bölgede yaygınlaştırılması hedefiyle 24 köyde 64 çiftçiye 8 bin 500 kilo nohut tohumu dağıtılacağını söyleyen Gökçe, ayrıca Ali köy ve Eğriöz köylerinde 21 çiftçiyle 374 dekar alanda sözleşmeli nohut üretimi yapılacağını müjdeledi. Bu üreticilere, İl Özel İdaresi bütçesinden yüzde 100 hibeli ilaç desteği de verileceğini aktardı.

Demir: "Hammaddemiz bizim, üretimi de biz yapalım"

Törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya'da leblebinin hammaddesi olan nohutun büyük oranda dışarıdan temin edildiğine dikkat çekerek, bu durumu değiştirmek adına harekete geçtiklerini söyledi. Demir, "Geçtiğimiz yıl 43 çiftçimize sözleşmeli üretim kapsamında yüzde 50 hibeli nohut tohumu verdik. Bu üretimle, Tavşanlı'daki leblebi üreticilerinin hammadde ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si karşılandı" dedi.

Bu yıl desteğin genişletildiğini ve 24 çiftçiye daha destek verileceğini belirten Demir, "Aynı şekilde Bozbelen köyünde aspir üretimi için de deneme üretimleri yapılıyor. Başarılı olursa bu model, diğer çiftçilere örnek teşkil edecek" diye konuştu.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da projenin önemine değinerek, ilçede üretime yönelik projelerin son yıllarda hem içerik hem de kapsam açısından daha da güçlendiğini vurguladı. "Tavşanlı'yı leblebiyle özdeşleştiren bu tür projelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törenin sonunda çiftçilere nohut ve aspir tohumları teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da Çiftçilere Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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