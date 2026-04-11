Tavşanlı\'da Esnaf Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen bölge toplantısına, 7. Bölge Birliği Başkanı Bahri Şarlı ve bölge birliğine bağlı kooperatif temsilcileri katıldı. Toplantıda, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimi, kredi limitleri, kooperatiflerin genel durumu, esnafların karşılaştığı zorluklar ve çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, Bölge Başkanı Bahri Şarlı ve heyetini Tavşanlı'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Demirci, toplantının bölge esnafı için hayırlı kararlara vesile olmasını dileyerek, kooperatifler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bölge Birliği Başkanı Bahri Şarlı ise yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların ekonomik süreçteki rolüne dikkat çekerek, kredi kefalet kooperatiflerinin sağladığı desteklerin devam edeceğini belirtti. Bölgedeki kooperatiflerin performanslarının da değerlendirildiği toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri not alındı.

Verimli geçen toplantının sonunda, ev sahibi Başkan Yasin Demirci tarafından Bölge Birliği Başkanı Bahri Şarlı'ya, bölge esnafına katkıları ve çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantı, heyetin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA