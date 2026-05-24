Tavşanlı'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik

Tavşanlı\'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik
24.05.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, dini ibadetlerini yerine getirmek ve kurbanlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazarın yolunu tutarken, besiciler de en iyi hayvanlarını görücüye çıkardı.

Pazara getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın yaşı, kilosu, cinsi ve bakım durumuna göre geniş bir yelpazede alıcı buluyor. Edinilen bilgiye göre, pazarda büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatı 360 TL ile 380 TL arasında değişiyor. Hisse bazında ya da tek kurbanlık olarak bakılan büyükbaşların toplam fiyatı ise 80 bin TL'den başlayıp 360 bin TL'ye kadar yükseliyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 12 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor. Besiciler her bütçeye uygun hayvan getirmeye özen gösterdiklerini belirtirken, vatandaşlar ise en uygun kurbanlığı seçebilmek için çadırları tek tek dolaşarak sıkı pazarlıklar yapıyor.

Pazarın açıldığı ilk günlerde henüz beklenen ve özlenen bayram yoğunluğunun oluşmadığını ifade eden üreticiler, umutlarını bayrama son birkaç gün kala yaşanacak hareketliliğe bağladı. Vatandaşları yerli üreticiden alışveriş yapmaya ve pazarı ziyaret etmeye davet eden besiciler, önümüzdeki günlerde pazarın daha da canlanacağını tahmin ediyor. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar ise şimdilik fiyat araştırması yaptıklarını ve bütçelerine en uygun hayvanı almak için piyasayı değerlendirdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:27
CHP’li Emir: Randevu aldık, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşeceğiz
CHP'li Emir: Randevu aldık, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşeceğiz
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.