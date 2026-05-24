Tavşanlı\'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, dini ibadetlerini yerine getirmek ve kurbanlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazarın yolunu tutarken, besiciler de en iyi hayvanlarını görücüye çıkardı.

Pazara getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın yaşı, kilosu, cinsi ve bakım durumuna göre geniş bir yelpazede alıcı buluyor. Edinilen bilgiye göre, pazarda büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatı 360 TL ile 380 TL arasında değişiyor. Hisse bazında ya da tek kurbanlık olarak bakılan büyükbaşların toplam fiyatı ise 80 bin TL'den başlayıp 360 bin TL'ye kadar yükseliyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 12 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor. Besiciler her bütçeye uygun hayvan getirmeye özen gösterdiklerini belirtirken, vatandaşlar ise en uygun kurbanlığı seçebilmek için çadırları tek tek dolaşarak sıkı pazarlıklar yapıyor.

Pazarın açıldığı ilk günlerde henüz beklenen ve özlenen bayram yoğunluğunun oluşmadığını ifade eden üreticiler, umutlarını bayrama son birkaç gün kala yaşanacak hareketliliğe bağladı. Vatandaşları yerli üreticiden alışveriş yapmaya ve pazarı ziyaret etmeye davet eden besiciler, önümüzdeki günlerde pazarın daha da canlanacağını tahmin ediyor. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar ise şimdilik fiyat araştırması yaptıklarını ve bütçelerine en uygun hayvanı almak için piyasayı değerlendirdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA