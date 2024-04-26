Tavşanlı'da Sebze Fidesi Satışlarında Yoğunluk Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavşanlı'da Sebze Fidesi Satışlarında Yoğunluk Başladı

Tavşanlı\'da Sebze Fidesi Satışlarında Yoğunluk Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı. Üretici ve pazarcıların da bu günlerde uğrak yeri olan fidecilerde hareketlilik gözleniyor.

26.04.2024 11:42
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı.

Üretici ve pazarcıların da bu günlerde uğrak yeri olan fidecilerde hareketlilik gözleniyor.

Karapelit köyünden üretici ve pazarcılardan Rıdvan Özkaya, "Bugün buraya kışlık ürün için sipariş vermeye geldim. Domates ve biber de mevsimine göre siparişlerimizi veriyoruz. Güzel ürünler var ve 4-5 yıldan bu yana fide alışverişimizi yapıyoruz. Bugün de siparişlerimizi vermeye geldik. "

Durak Mahallesi'nde bulunan işyerinde sebze fidesi satan Kadir Şabahat, "Fide satışlarımız 2024 yılı için başladı. Fide çeşitlerimiz geldi. Çiftçilerimiz gerek sera, gerek açık tarlalara dikimlerini yapmaya başladılar. Hemen hemen tüm fide çeşitleri geldi. Şu anda domates, biber ve salatalık çeşitleri dikiyorlar. Haziran ayı itibariyle karnıbahar, brokoli gibi çeşitlerin dikimi başlar. Ön siparişlerini vermeye başlayan arkadaşların siparişlerini hazırlıyoruz. Şu anda biber çeşitlerimiz, salatalıklarımız, domates çeşitlerimiz var. Daha önce görülmeyen çeşitlerimiz var. Sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olsun. " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da Sebze Fidesi Satışlarında Yoğunluk Başladı - Son Dakika

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