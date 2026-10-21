Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 köyde ürün beyanlarını denetliyor - Son Dakika
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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 köyde ürün beyanlarını denetliyor

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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 köyde ürün beyanlarını denetliyor
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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bağlı 7 köyde ürün beyanlarının araziyle uyumunu denetliyor. CBS ve uzaktan algılama sonuçlarına göre beyanların doğruluğu tespit edilerek bitkisel üretim planlaması ve desteklemelerin talimata uygun yürütülmesi amaçlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 7 köyde yürütülen çalışmalarla, üreticilerin ürün beyanlarının arazi üzerindeki mevcut durumla uyumu kontrol ediliyor.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alabarda, Kargılı, Çaltılı, Merkezyeniköy, Dutlar, Şapçı ve Şapcıdede köylerinde ürün beyan doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında yürütülen çalışmalarda, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları esas alınıyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, üreticilerin beyan ettikleri ürünlerin sahadaki mevcut durumla örtüşüp örtüşmediği inceleniyor. Çalışmalarla ürün beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesi ve bitkisel üretim planlaması ile destekleme uygulamalarının ilgili talimatlar doğrultusunda yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 köyde ürün beyanlarını denetliyor - Son Dakika
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