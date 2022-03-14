Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı - Son Dakika
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Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı

14.03.2022 10:02
Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 199 bin 454 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 düşerek 1 milyar 672 milyon 183 bin adede geriledi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 199 bin 454 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 düşerek 1 milyar 672 milyon 183 bin adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 199 bin 454 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 15,1 arttı.

Türkiye'de ocakta 1 milyar 672 milyon 183 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş gözlemlendi.

Ocak ayında 111 milyon 190 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2021'e kıyasla yüzde 15,6 arttı.

Bu dönemde hindi etinin 4 bin 338 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,2 artış görüldü.

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Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kümes Hayvancılığı, Tavuk, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı - Son Dakika
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